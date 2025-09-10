Также пострадал ребенок

МАЙКОП, 10 сентября. /ТАСС/. Столкновение грузового автомобиля ГАЗ и иномарки произошло на трассе в Гиагинском районе Адыгеи вблизи поселка Новый. В результате ДТП погибли три человека, также пострадал восьмилетний ребенок, сообщили в пресс-службе МВД России по республике.

"Как предварительно установлено, 62-летний местный житель на автомобиле ГАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с иномаркой под управлением 37-летней жительницы Гиагинского района. В результате ДТП скончались оба водителя, а также 65-летняя пассажирка иномарки. Кроме этого, с различными травмами в больницу доставлен восьмилетний мальчик - пассажир иномарки", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа отдела МВД России по Гиагинскому району. Выясняются причины и условия, способствовавшие совершению аварии.