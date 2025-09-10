Еще четверо пострадали

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо, в том числе трое детей, пострадали при столкновении фуры и легкового автомобиля в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщили журналистам в Минздраве республики.

"При столкновении фуры с легковым автомобилем в Кизлярском районе на месте погиб мужчина, еще четверо пострадавших, из которых трое детей, госпитализированы в Кизлярскую центральную городскую больницу", - говорится в сообщении.

Врачи оценивают состояние одного из пострадавших детей как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.