Пострадавшими числятся 118 человек

ДОХА, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли, 118 получили ранения в результате авиаударов Израиля по йеменской столице Сане и провинции Эль-Джауф, которые находятся под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил Минздрав хуситов.

"По предварительным данным, в результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли девять человек, 118 пострадали", - приводит заявление министерства здравоохранения хуситов принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.