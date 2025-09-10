Крышу администрации Рыльского района Курской области повредил дрон ВСУ

По предварительным данным, никто не пострадал

КУРСК, 10 сентября. /ТАСС/. ВСУ с помощью дрона атаковали здание администрации Рыльского района Курской области - повреждена крыша, пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. В результате удара украинского БПЛА повреждена крыша администрации Рыльского района и остекление в многоквартирном доме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших", - написал он.

Хинштейн сообщил, что информация о последствиях уточняется, и попросил граждан быть бдительными и осторожными. "Ни в коем случае не приближайтесь к обломкам беспилотников, о подозрительных находках необходимо сообщать по единому номеру экстренных служб", - отметил он.