Он обвиняется в особо крупном мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в особо крупном мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, заплакал во время своего выступления, когда заговорил о семье. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

"Ваша честь, я женат. Жена присутствует здесь. 27 лет мы в браке. Есть дочь и две внучки двойняшки. У меня мама пенсионерка недавно попала в больницу, здоровье у нее слабое. Отец умер от ковида пять лет назад. Я был основным кормильцем их семьи. Мое здоровье тоже не очень", - произнес в слезах Дедов. Он добавил, что признает свою вину и заключил сделку со следствием. Отметил, что готов пойти на СВО, дабы послужить Родине и искупить свою вину.

Дедов и его защита ходатайствовали об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражей. Но Мещанский суд Москвы не удовлетворил ходатайство, а продлил нахождение в СИЗО до 16 декабря.