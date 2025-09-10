Приговор медиаменеджеру Илье Горбунову оставили в силе

Он был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, ему также был назначен штраф 500 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Суд апелляционной инстанции оставил без изменений в части наказания приговор по делу о вымогательстве медиаменеджеру Илье Горбунову, ранее руководившему пресс-службой медиахолдинга "Патриот". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В конце мая фигурант был приговорен Петроградским районным судом города к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы и апелляционное представление на приговор Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга в отношении Ильи Горбунова. <...> Апелляционная инстанция приговор Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга изменила, скорректировав описки. Наказание Горбунову оставлено без изменений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сторона защиты в жалобах просила отменить приговор и оправдать Горбунова либо направить уголовное дело на новое рассмотрение. Гособвинитель просил изменить приговор в части наказания по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), а также конфисковать мобильный телефон как орудие преступления.

О задержании и аресте Горбунова ТАСС сообщал летом 2024 года. По версии следствия, фигурант угрожал Александру Малькевичу (экс-глава Фонда развития новых медиа и депутат заксобрания города - прим. ТАСС) распространением сведений, подрывающих его деловую репутацию, и организовал размещение в каналах мессенджера Telegram и на других ресурсах такой информации. Как следует из материалов дела, 27 мая 2024 года Горбунов через общего знакомого передал потерпевшему требование о передаче от 10 до 20 млн рублей под угрозой продолжения распространения порочащих сведений. Позже он запросил уже меньшую сумму - 4 млн рублей. 21 июня Горбунов лично высказал Малькевичу требование о передаче денежных средств. Тот, действуя уже подконтролем оперативников, передал Горбунову 1,5 млн рублей, после чего фигурант был задержан. Также Горбунов был признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Сам осужденный вину не признал и в последнем слове на судебном процессе заявил, что за время разговоров и встреч с Малькевичем ни разу не угрожал ему, не высказывал негатива в его адрес, не требовал от него денег и вообще не совершал противоправных деяний. При вынесении приговора обвиняемый просил суд учесть, что он неоднократно отстаивал интересы страны "по всему миру" и имеет награды от президента России.