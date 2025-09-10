Следствие возбудило уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о присвоении в особо крупном размере в отношении бывшего начальника 416-го военного госпиталя Минобороны России в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Воронежа.

"В Ленинский районный суд Воронежа поступило ходатайство старшего следователя-криминалиста военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Воронежскому гарнизону об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому Ч. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, а именно присвоении в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, бывший начальник госпиталя Минобороны России в период с апреля 2021 года по июнь 2023 года лично издавал приказы о выплате премий сотрудникам госпиталя в завышенном количестве. Сотрудники госпиталя, получив премии, передавали наличные начальнику госпиталя через подчиненных ему сотрудников. Фигурант незаконно присвоил средства в размере 1 600 100 рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

"В судебном заседании следователь просил отложить решение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, продлив срок содержания на 72 часа, для предоставления дополнительных данных о личности подозреваемого. Прокурор заявленное следователем ходатайство поддержал", - отметили в пресс-службе.

Суд отложил до 12 сентября принятие решения об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок задержания продлен по 11:00 часов 13 сентября.