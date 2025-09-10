Работают системы оповещения

ВОРОНЕЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории Лискинского и Бутурлиновского районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Внимание! Лискинский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал глава региона в Telegram-канале.

Через 15 минут после сообщения об опасности БПЛА в Лискинском районе губернатор сообщил об аналогичной ситуации в Бутурлиновском районе.

Позднее Гусев объявил об опасности атаки БПЛА в городском округе Воронеж. "Внимание! Городской округ Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - сказано в сообщении.