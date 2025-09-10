Подземные толчки ощущались один раз

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 11 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 11 афтершоков магнитудой до 5,7. В населенных пункта региона подземные толчки ощущались один раз силой до пяти баллов", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них. Общее количество афтершоков за прошедшую неделю на Камчатке выросло в полтора раза.