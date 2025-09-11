МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Потерпевшие по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" заявили в суде, что из автоматов боевиков во время их нападения вылетали искры, а после стрельбы террористы закидали помещение коктейлями Молотова. Об этом ТАСС рассказал участник судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда.

"Со слов допрошенных в суде потерпевших следует, что во время теракта у боевиков искрилось оружие, поэтому они предположили, что автоматы у террористов либо не были исправны, либо для стрельбы не подходили боеприпасы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, потерпевшие также рассказали, что в момент нападения террористы, закончив стрельбу, стали закидывать концертный зал коктейлями Молотова, после чего "все моментально вспыхнуло".

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" покинули его в связи с тем, что испугались того, что у них заклинило оружие и осталось мало патронов. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, автоматами Калашникова были вооружены трое исполнителей теракта, четвертый нес рюкзак с патронами. Во время теракта два автомата заклинило, их они вместе с рюкзаком выбросили, выйдя в холл, когда уже покидали здание. Третий автомат они выбросили по дороге в Брянской области, когда следовали к украинской границе.

Теракт в "Крокусе" в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. Террористы были вооружены тремя автоматами Калашникова, не менее 59 магазинами с более 1,3 тыс. патронами к ним, а также ножами. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение "Исламского государства" - "Вилаят Хорасан" (обе структуры запрещены в РФ).

===========

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.