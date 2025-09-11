Его сап обнаружили пустым

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Спасатели МЧС России выдвинулись на поиски мужчины, которого унесло на сапе в открытое море на юге Приморского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"На водных объектах зарегистрировано одно происшествие. В заливе Посьет Хасанского муниципального округа мужчину на сапе уносило в открытое море. Очевидцы обнаружили пустой сап-борд с телефоном и спасательным жилетом. Спасатели МЧС России направлены в район полуострова Краббе для оказания помощи в поиске гражданина", - говорится в сообщении.

Хасанский округ Приморского края является самым южным муниципалитетом Дальнего Востока. Ежегодно его пляжи привлекают сотни тысяч туристов, в основном из других регионов России.