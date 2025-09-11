Фигуранту также назначили психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Рассмотрение второго уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отложено из-за инфаркта одного из предполагаемых соучастников экс-чиновника. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Кирсанов.

"Юрист предприятий группы "Торэкс" Николай Шухов, который проходит по делу Фургала, недавно перенес инфаркт. Кроме этого, Шухову назначили психиатрическую экспертизу. По всем этим причинам рассмотрение дела перенесли на 24 сентября", - сказал он.

Второе дело Фургала

Кроме бывшего губернатора, на скамье подсудимых находятся юрист подконтрольных Фургалу предприятий группы "Торэкс" Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, заместитель директора по безопасности "Торэкс-Хабаровск" Дмитрий Козлов, директор компании "Дальневосточный монолит" Евгений Аверьянов, главный бухгалтер группы "Торэкс" Галина Алейникова, заместитель главного бухгалтера "Торэкс" Светлана Осипенко, финансовый директор "Торэкс" Владислав Кармашков, директор компании "Строитель" Геннадий Савочкин и председатель правления Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства Дмитрий Голованов.

Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денег путем мошенничества и легализации похищенного имущества. По данным следователей, участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018 по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также 8,7 млн долларов иностранной компании "Глобал меткорп лимитед". Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, по версии обвинения, фигуранты дела пытались похитить имущество компании "Торэкс-Хабаровск" на сумму более 1,2 млрд рублей, однако довести дело до конца не смогли.

Ранее на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.