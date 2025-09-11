Повреждены остекление социального объекта и автомобиль

БЕЛГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде от ударов беспилотников ВСУ ранен мирный житель. В результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, от удара второго БПЛА повреждены остекление социального объекта и автомобиль. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил губернатор.