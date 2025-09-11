Мужчину заключили под стражу на два месяца

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Заельцовский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца 37-летнего мужчину, подозреваемого в истязании жены и малолетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Как сообщалось ранее, обвиняемый в период с 2020 года по 2025 год, используя незначительные поводы и применяя физическую силу, систематически избивал руками и ногами жену и сына, причиняя им травмы различной степени тяжести, а также психологические страдания.

"Сегодня Заельцовским районным судом Новосибирска с учетом позиции прокуратуры обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2025 года", - сообщили в прокуратуре.