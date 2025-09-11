Среди беглецов - осужденные за убийства, изнасилования, похищения и торговлю людьми

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Более 15 тыс. заключенных сбежали из пенитенциарных учреждений Непала в ходе беспорядков, что стало крупнейшим тюремным побегом в истории страны. Об этом со ссылкой на полицию сообщила газета Kathmandu Post.

По этим данным, массовые побеги произошли в 25 тюрьмах в разных городах Непала. Среди сбежавших - осужденные за убийства, изнасилования, похищения и торговлю людьми.

Департамент по управлению тюрьмами сообщил, что окончательные цифры пока уточняются. По словам его директора Лилы Прасад Шармы, в стране мобилизованы все силы безопасности - армия и полиция - для поиска и задержания беглецов. "Мы используем все доступные ресурсы, чтобы вернуть заключенных за решетку в кратчайшие сроки", - приводит его слова Kathmandu Post.

В Катманду и других городах Непала 8 и 9 сентября прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. По данным Минздрава Непала, погибли более 30 человек, более 1 тыс. получили ранения. В стране был введен комендантский час. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. 10 сентября армия Непала объявила о подготовке к переговорам с представителями протестующих по выводу страны из кризиса.