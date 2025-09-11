Пострадали пять человек

БЕЛГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали Белгород и Белгородский район с помощью 86 беспилотников за минувшие сутки, пострадали пять человек, в том числе 14-летняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за прошедшие сутки. Город Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 сбиты. Ранены трое мирных жителей. Все пострадавшие продолжают лечение в стационаре", - написал он.

По словам губернатора, в Белгороде повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов, 3 социальных и 1 коммерческий объекты, 3 административных здания и 15 транспортных средств. Белгородский район подвергся атакам 45 беспилотников. "В селе Долбино в результате детонации сбитого беспилотника ранена женщина. Она госпитализирована в областную клиническую больницу. 14-летняя девочка, получившая травмы после детонации БПЛА в поселке Дубовое, продолжает оставаться в больнице", - проинформировал губернатор.

Борисовский район был атакован одним дроном, по Валуйскому округу нанесены удары семи беспилотников, над Вейделевским районом системой ПВО сбиты два беспилотника самолетного типа. Волоконовский район ВСУ обстреляли с применением 30 снарядов, По Грайворонскому округу выпущено три боеприпаса и семь беспилотников. "В городе Грайворон при атаке дрона ранен мужчина. Лечение продолжает амбулаторно", - сообщил Гладков.

По Краснояружскому району ВСУ выпустили 43 боеприпаса и 38 беспилотников, по Шебекинскому округу - 2 снаряда и 51 беспилотник. "В селе Новая Таволжанка от удара дрона по автомобилю ранена женщина. Пострадавшая госпитализирована в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков.