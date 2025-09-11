Заведено уголовное дело о контрабанде

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сочинские таможенники обнаружили в дамской сумке прибывшей из Дубая пассажирки незадекларированный браслет Cartier, стоимость которого оценивается в сумму более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде, сообщила пресс-служба ФТС России.

"Браслет Cartier стоимостью 5 млн рублей обнаружили таможенники в дамской сумке пассажирки из Дубая. <…> Экспертиза показала, что ювелирное изделие новое и изготовлено из сплава золота 750-й пробы. Товар изъят, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что россиянку остановили на зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. В ее ручной клади с помощью рентгеновской установки инспекторы выявили фирменную коробку с украшением в виде гвоздя. Женщина пояснила, что браслет ей подарила сестра, проживающая за границей, а о таможенных правилах она не знала.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до 1 млн рублей.