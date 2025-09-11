Сотрудника военного ведомства задержали при получении денег

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудник украинского министерства обороны создал коррупционную схему, чтобы устраивать мужчин призывного возраста на предоставляющие бронь от мобилизации предприятия. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

"Правонарушитель обещал военнообязанным работу на предприятии, имеющем право предоставлять бронирование от мобилизации. Установлено, что он выступал посредником в коррупционной схеме, и устанавливаются другие участники", - говорится в Telegram-канале Нацполиции. Сообщается, что за свои услуги он брал $10 тыс.

Имя и должность чиновника не называются. Его задержали при получении денег от очередного "клиента". Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который лишил ряд военнообязанных права на отсрочку или бронь. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, а также к расширению рынка услуг по организации нелегального выезда из страны.