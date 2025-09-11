Заведено уголовное дело

УЛАН-УДЭ, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи Бурятии устанавливают личность неизвестного, ранившего, предположительно, из пневматического оружия, 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

"10 сентября, в вечернее время, во дворе многоэтажного дома по улице Микояна города Улан-Удэ неустановленное лицо произвело выстрел, предположительно, из пневматического оружия в спину 13-летней девочки, в результате чего потерпевшей причинены телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные, на установление лица, которое произвело выстрел в потерпевшую, а также на установление всех обстоятельств произошедшего.