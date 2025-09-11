Полицейского в КЧР подозревают в фальсификации доказательств

Подозреваемый внес в материалы уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств недостоверные сведения

ЧЕРКЕССК, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции в Карачаево-Черкесии (КЧР) стал фигурантом уголовного дела о фальсификации доказательств по делу о незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

"Расследуется уголовное дело в отношении сотрудника городского отдела полиции, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу). Преступления выявлены благодаря эффективной работе оперативных сотрудников УФСБ России по КЧР", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае-июне 2024 года подозреваемый сфальсифицировал доказательства по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств: внес в материалы дела недостоверные сведения.