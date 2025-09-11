Группа обнальщиков действовала с 2019 года

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Силовики в Магнитогорске Челябинской области заподозрили семерых местных жителей в том, что они в составе организованной группы обналичили свыше 100 млн рублей, получив в качестве дохода свыше 13,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на счета семерых подельников деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения. Предварительно установлено, что незаконный доход сообщников превысил 13,5 млн рублей. Общий оборот нелегального бизнеса, по имеющимся у оперативников данным, может превышать 100 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В полиции рассказали, что, по версии следствия, группа обнальщиков действовала с 2019 года. Теневой банк функционировал в офисных помещениях на территории города. Для конспирации преступная деятельность осуществлялась под видом оказания услуг в области бухгалтерского учета. Для реализации криминальной схемы злоумышленники зарегистрировали не менее 32 подконтрольных фирм-однодневок в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Москве.

В ведомстве отметили, что преступление было выявлено оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Челябинской области, УМВД России по Магнитогорску и сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии.

Главным следственном управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ.