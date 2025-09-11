Утопившей новорожденную дочь жительнице Канска дали 1,5 года

Осужденная намеренно оставила младенца в унитазе, из-за чего девочка захлебнулась

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Канский городской суд Красноярского края приговорил студентку колледжа, утопившую своего новорожденного ребенка в туалете, к году шести месяцам колонии-поселения. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Канске <…> вынесен обвинительный приговор в отношении 18-летней девушки. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). <…> Канский городской суд Красноярского края назначил осужденной наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения", - говорится в сообщении.

В феврале 2025 года студентка колледжа родила в туалете ребенка. "Осужденная намеренно оставила младенца в унитазе, в результате новорожденная девочка захлебнулась. После этого девушка поместила тело в пакет и выбросила в мусор. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, ребенок родился живым, его смерть наступила в результате утопления", - пояснили в СК.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы у девушки не выявлено психических расстройств, она осознавала свои действия.