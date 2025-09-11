Прокуратура Василеостровского района проводит проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело о покушении на убийство после гибели матери с малолетним ребенком, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"Установлено, что женщина с малолетним ребенком вечером 10 сентября была обнаружена у подъезда дома по улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге с травмами, характерными для падения с высоты. Они были доставлены в больницу, где женщина скончалась, ребенок находится под наблюдением врачей. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга проводит по факту случившегося проверку.