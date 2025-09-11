Экс-главе управления ЗАГС Татарстана дали четыре года условно за мошенничество

Также фигурантку приговорили к штрафу в размере 500 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани вынес приговор трем бывшим сотрудникам управления ЗАГС Республики Татарстан, они признаны виновными в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Экс-руководитель управления Гульшат Нигматуллина осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а ее подчиненные Ренат Ахметзянов и Ландыш Шарафутдинова - по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).

"Суд приговорил Нигматуллину к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком со штрафом в размере 500 тыс. рублей, а также лишил ее права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2,5 года", - говорится в сообщении.

Ахметзянов получил год восемь месяцев условно с запретом на госслужбу на два года, Шарафутдинова - год шесть месяцев условно с аналогичным ограничением.

Суд установил, что в ноябре-декабре 2020 года Ахметзянов и Шарафутдинова потребовали от 26 сотрудников территориальных отделов ЗАГС вернуть премии, ранее выплаченные за перевод актовых записей на латиницу. Собранные наличные средства в размере около 16 млн рублей были переданы Нигматуллиной, которая распорядилась деньгами по своему усмотрению.