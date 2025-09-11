В больницу обратилась женщина с баротравмой

БЕЛГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгород возросло до двух. В больницу самостоятельно обратилась женщина с баротравмой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщал, что в результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки.

"По уточненной информации, количество пострадавших сегодня утром после ударов беспилотников увеличилось до двух человек. В городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратилась женщина с баротравмой. Необходимая медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации она отказалась", - написал губернатор.

По словам главы региона, в Белгороде после удара БПЛА по многоквартирному дому повреждены окна и балконы. В результате детонации второго БПЛА повреждено остекление трех квартир еще одного многоквартирного дома. "Также от падения обломков сбитого беспилотника незначительно посечена кровля коммерческого здания", - добавил Гладков.