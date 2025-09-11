В Барнауле выкинувшему собаку из окна жителю вынесли приговор

Мужчину приговорили к двум годам восьми месяцам колонии

БАРНАУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Суд в Барнауле приговорил к двум годам восьми месяцам колонии местного жителя, который выкинул с четвертого этажа многоквартирного дома собаку. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Приговором суда житель Барнаула признан виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель", - сообщили в ведомстве.

Мужчина, действуя из хулиганских побуждений, выбросил собаку из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже многоэтажного дома. От полученных многочисленных травм, обильного внутреннего кровотечения животное умерло. По результатам рассмотрения материалов уголовного дела судом апелляционной инстанции виновному окончательно определено наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.