Фигуранты получали взятки в размере от 1 до 7 тыс. рублей за организацию госрегистрации транспорта вне очереди

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Трое бывших сотрудников полиции в Иркутской области получили от 7,5 до 8,5 года колонии строгого режима за взятки в 500 тыс. рублей. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

"В Иркутске осуждены бывшие сотрудники полиции за получение взяток в составе организованной преступной группы. Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим бывшим сотрудникам полиции. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой). <…> Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 7,5 до 8,5 года с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с 2019 года по 2022 год бывшие сотрудники полиции получали от лиц, регистрирующих транспорт, взятки в размере от 1 до 7 тыс. рублей за организацию госрегистрации транспорта вне очереди. Также им платили за невыявление нарушений в документах и фактов несоответствия транспортных средств представленной документации.

"Общая сумма незаконно полученного денежного вознаграждения составила свыше 500 тысяч рублей. <…> Преступная деятельность фигурантов выявлена в ходе совместной работы сотрудников СК России и ГУСБ МВД России", - пояснили в СК.