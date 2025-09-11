Ущерб оценили почти в 7 млн рублей

ЧИТА, 11 сентября. /ТАСС/. Четверо мужчин незаконно вырубили более 460 деревьев в Забайкальском крае, ущерб оценивается почти в 7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

"В настоящее время установлена причастность черных лесорубов к семи фактам незаконных рубок леса. В общей сложности с июня по август текущего года подозреваемые вырубили 464 сосны и лиственницы. Причиненный злоумышленниками ущерб составил не менее 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сообщение о незаконной рубке леса поступило от участкового лесничества. В 5 км от поселка Дарасун было вырублено 130 деревьев. Полицейские установили, что к нелегальной лесозаготовке причастны четверо местных жителей. Организатор преступной деятельность - 30-летний житель Дарасуна, имеющий в собственности пилораму. Он и трое его подельников рубили деревья, перерабатывали их и продавали местным жителям в качестве пиломатериалов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Организатору преступной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - подписка о невыезде и надлежащем поведении. При проведении обысков полицейские изъяли различное оборудование, грузовой автомобиль ГАЗ-66 и бензопилы.