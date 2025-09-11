Задержанные въехали из Турции, сообщил первый замглавы СГБ Лаша Маградзе

ТБИЛИСИ, 11 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Грузии двух граждан Украины, которые ввезли в страну из Турции на грузовике 2,4 кг взрывчатого вещества гексогена. Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Лаша Маградзе.

"Служба госбезопасности и МВД Грузии в результате проведенных оперативных и следственных действий задержали двух граждан Украины. 10 сентября текущего года грузовой автомобиль марки "Мерседес Бенц" с украинскими номерными знаками пересек государственную границу, двигаясь из Турции в направлении Грузии, проездом через Болгарию и Румынию, [въехав] из Турции", - заявил Маградзе.

Как сообщил представитель СГБ, в результате досмотра автомобиля было обнаружено 2,4 кг взрывчатого вещества гексогена, мощность которого превышает мощность тротила.