Целью израильской армии были места, где производилось и хранилось вооружение военного крыла шиитской организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по территории Ливана. На этот раз их целью были объекты, где производилось и хранилось вооружение военного крыла шиитской организации "Хезболлах", заявили в армейской пресс-службе.

Цели находились в долине Бекаа на востоке республики.

Помимо этого, удару подверглась военная инфраструктура "Хезболлах" в районе поселка Зрария на юге Ливана, добавили в армии.

"Присутствие террористической инфраструктуры является нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любой угрозы Государству Израиль", - предупредили военные.