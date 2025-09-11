Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты на продление срока ареста бывшему генеральному директору ПАО "ВСМПО-АВИСМА" Михаилу Воеводину, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Ранее мера пресечения была продлена по 29 октября.

"Сегодня Свердловским областным судом рассмотрены апелляционные жалобы на постановления Ленинского районного суда г. Екатеринбурга о продлении меры пресечения обвиняемым по двум резонансным уголовным делам - Михаилу Воеводину. <…> По результатам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил судебные акты без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В конце июня Воеводин был арестован. Также под стражу был отправлен генеральный директор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко. Обоим предъявлены обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере.