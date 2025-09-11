По уголовному делу также привлечены к уголовной ответственности 14 соучастников, трое из которых несовершеннолетние

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты на решение суда о продлении до 5 октября ареста Александра Лачугина - предполагаемого руководителя преступной группировки, похищавшей людей в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Сегодня Свердловским областным судом рассмотрены апелляционные жалобы на постановления Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении меры пресечения обвиняемым по двум резонансным уголовным делам, <….> [в том числе] Александру Лачугину. <…> Постановления о мере пресечения были обжалованы защитниками обвиняемых. По результатам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил судебные акты без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

По уголовному делу привлечены к уголовной ответственности 14 соучастников, трое из которых несовершеннолетние. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека), 163 УК РФ (вымогательство), 213 УК РФ (хулиганство), ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Инцидент с похищением девушек, при расследовании которого стало известно и о других эпизодах преступлений на автомойке, произошел вечером 3 января. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по области, трое молодых людей 2004, 2007 и 2008 годов рождения усадили двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя, в машину и увезли на автомойку, где применили к ним физическое и психологическое насилие.