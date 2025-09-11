Политик предлагал ее за бездействие на запланированном на 4 октября митинге

ТБИЛИСИ, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший глава партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили задержан в Грузии за то, что предлагал взятки силовикам за бездействие на запланированном на 4 октября митинге. Об этом заявила Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

"Представитель одной из политических партий Леван Хабеишвили, в публичном пространстве, на ТВ и в социальных сетях распространял призывы и обещал сотрудникам силовой системы взятки в том случае, если на акциях против власти сотрудники Департамента по особым поручениям МВД откажутся от возложенных на них обязательств", - говорится в заявлении.

Как сообщили в СГБ, вместе с Хабеишвили задержан член оппозиционной "Коалиции за перемены", бывший генпрокурор Муртаз Зоделава. Причиной стало то, что он попытался сбежать с мобильным телефоном, который ему передал Хабеишвили во время задержания, и оказывал сопротивление сотрудникам СГБ.