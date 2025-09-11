В Калининграде обвиняемого в финансировании терроризма осудили на девять лет

Первые три года наказания он будет отбывать в тюрьме, а последующие - в исправительной колонии строгого режима

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Житель Калининграда, обвиняемый в финансировании терроризма, приговорен к девяти годам лишения свободы, сообщила областная прокуратура.

"В суде установлено, что в апреле 2022 года подсудимый, придерживающийся радикальных взглядов, решил предоставить личные денежные средства для финансирования международной террористической организации. Для этого подсудимый, действуя с целью финансирования терроризма, осуществил банковский перевод на карту, используемую участниками организации, признанной террористической и запрещенной на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Прокуратура Калининградской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего калининградца. Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры области приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы, из которых первые 3 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие - в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в ведомстве.