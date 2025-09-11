Известного по тяжбам с IKEA бизнесмена Пономарева приговорили к 14 годам

Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к 14 годам колонии бизнесмена Константина Пономарева, который известен по тяжбам с IKEA. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать виновным Пономарева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере), с учетом предыдущего наказания назначить ему 14 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказано в приговоре суда. Двое других обвиняемых по делу - экс-председатель правления Лесбанка Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова - признаны виновными в особо крупном мошенничестве, им назначено наказание в виде пяти лет условно и четырех лет условно соответственно.

По версии стороны обвинения, осенью 2015 года незадолго до отзыва лицензии у Лесбанка Пономарев совместно с Никитиным и Скоробогатовой оформили задним числом фиктивные документы о внесении в кассу банка 1 млрд рублей наличными и приобретении на эти средства 38 простых векселей Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Альфа-банка и банка "Открытие". В действительности, по версии обвинения, деньги внесены не были, а бумаги были переданы Пономареву безвозмездно.

В декабре 2020 года Солнечногорский городской суд Подмосковья приговорил к 10 годам и 2 месяцам колонии Пономарева за неуплату налогов и покушение на мошенничество. Пономарев был признан виновным в том, что в рамках урегулирования спора получил от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица около 25 млрд рублей. Полученные денежные средства он перевел на собственные счета. В данной ситуации Пономарев должен был уплатить налоги на прибыль и добавленную стоимость, а затем НДФЛ, но этого сделано не было. Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 млрд рублей.

В июле 2018 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил предпринимателя к восьми годам лишения свободы за организацию заведомо ложного доноса. Пономарев вместе с адвокатом Максимом Загорским несколько раз инициировали через подставных лиц уголовные дела о клевете и последующие процессы в мировых судебных участках Раменского района Подмосковья для использования решений судов в спорах с компанией IKEA.

Пономарев известен длительной тяжбой с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов компании в Санкт-Петербурге. Из-за этого Краснинский суд Смоленской области принял решение об аресте 9,3 млрд рублей на счетах российского представительства IKEA. Позже данное решение было отменено.