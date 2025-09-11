11 сентября, 16:22,
обновлено 11 сентября, 17:04

ФБР обнаружило оружие, которое могли использовать при убийстве Кирка

Это винтовка высокой мощности с продольно-скользящим затвором

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) нашло оружие, которое, предположительно, было использовано при убийстве американского правого активиста Чарли Кирка.

"Мы обнаружили оружие, которое было использовано при стрельбе вчера. Это винтовка высокой мощности с продольно-скользящим затвором. Винтовка была обнаружена в лесной зоне, в сторону которой сбежал стрелявший", - сказал на пресс-конференции в штате Юта местный представитель ФБР Роберт Боулс.

По его данным, поиски убийцы продолжаются.

"Мы направили все ресурсы на поиски [подозреваемого], и мы найдем его", - сказал он, отметив, что правоохранители располагают видеозаписью, на которой запечатлен стрелявший в Кирка. Описать внешность подозреваемого агент ФБР отказался.

"У нас есть качественная видеозапись с этим человеком, но пока что мы не будем ее публиковать. Мы задействовали определенные технологии, чтобы установить личность стрелявшего. Если нам не удастся это сделать, мы обратимся к СМИ и опубликуем [кадры], чтобы нам помогли установить личность подозреваемого. Но сейчас мы полностью уверены в своих силах", - добавил представитель департамента общественной безопасности Юты Бо Мэйсон.

По его словам, злоумышленник прибыл на территорию университетского кампуса примерно в 11:52 по местному времени (20:52 мск) и после убийства Кирка скрылся в соседнем районе за пределами учебного заведения. 

