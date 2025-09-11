Подозреваемый скрывается, ведется его розыск

МАЙКОП, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело в отношении местного жителя по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов после угроз в адрес сотрудников республиканского телевидения и удара по лицу одного из них в здании Верховного суда региона. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее в СМИ появились публикации и видео, где мужчина, находясь в здании Верховного суда региона, высказывал угрозы применения насилия в адрес сотрудников ГТРК "Адыгея" и нанес удар видеооператору. Дознанием отдела МВД России по Майкопу в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

"Следственным отделом по городу Майкопу СУ СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенные с насилием над журналистом и угрозой применения насилия)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в здании Верховного суда республики фигурант дела, увидев членов съемочной группы ГТРК "Адыгея", для принуждения к отказу от распространения информации о себе высказал угрозы применения насилия в адрес журналистов и потребовал не вести запись судебного заседания. Получив отказ, мужчина ударил по лицу видеооператора и покинул здание суда. Сейчас подозреваемый скрывается от органов правопорядка, ведется его розыск.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Верховного суда Адыгеи, суд должен был рассмотреть апелляционное представление прокуратуры региона в отношении Мурата Аджигириева. В июле суд первой инстанции признал мужчину виновным по статье об угрозе применения насилия в отношения представителя власти и назначил наказание в виде штрафа, однако прокуратура региона посчитала приговор мягким и оспорила его в Верховном суде.

В пресс-службе МВД по региону ТАСС уточнили, что подозреваемый более 10 лет назад был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.