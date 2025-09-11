Представитель департамента общественной безопасности указал, что вскоре будут опубликованы подробности о подозреваемом

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве в Юте американского правого активиста Чарли Кирка, предположительно, молодой человек возрастом до 25 лет. Об этом заявил представитель департамента общественной безопасности Юты.

"Пока мы не публикуем много подробностей [о подозреваемом], но вскоре это сделаем. Его возраст, кажется, такой же, как и учащихся в колледже", - сказал чиновник на пресс-конференции. Статистически средний возраст выпускников колледжей в США составляет 24 года.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист был сторонником Трампа и, как указало агентство Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, он неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине.