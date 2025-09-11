Утечки топлива нет, никто не пострадал

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пассажирский теплоход "Александра", который следовал из Санкт-Петербурга в Москву и сел на мель в Белозерском округе Вологодской области, продолжил движение по маршруту, никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по области.

"Теплоход благополучно сняли с мели. Он продолжил движение по маршруту. Никто не пострадал. Утечки топлива нет", - сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

Всего на борту теплохода находятся около 200 человек - 130 пассажиров и экипаж. "Произошедшее никак не повлияло на движение судов. Ограничений по движению не возникло", - добавили в ГУ МЧС.

Как сообщила ранее Северо-Западная транспортная прокуратура, теплоход отклонился от курса и сел на мель на реке Ковжа в Белозерском округе. Собственник судна принял меры по снятию его с мели. Пассажирам предоставили напитки и горячее питание.

По факту произошедшего организована проверка транспортной прокуратуры.