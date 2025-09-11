По данным телеканала, власти пытаются сопоставить их с профилями подозреваемых

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Несколько надписей, включая инициалы, были обнаружены на винтовке, из которой, предположительно, был застрелен в среду в штате Юта американский правый активист Чарли Кирк. Эти символы, вероятно, могут вывести следователей на подозреваемого, сообщает телеканал CNN.

По его сведениям, на охотничьей винтовке и боеприпасах к ней были найдены несколько фраз "связанных с культурными вопросами". Среди надписей также оказались инициалы, которые "власти пытаются сопоставить с профилями подозреваемых".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что оружие было заряжено патронами с гравировкой, связанной с трансгендерной (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) и антифашистской идеологиями. Выстрел в Кирка был совершен в тот момент, когда он говорил о случае массовой стрельбы с участием трансгендеров. Предположительно, речь шла о нападении на католическую школу в Миннеаполисе (штат Миннесота) в августе.