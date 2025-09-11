Региональные власти совместно с федеральным центром восстановят все, что подлежит восстановлению, сообщил врио губернатора региона

КУРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Социальные объекты - детский сад, школу и дом творчества, расположенные в селе Большое Солдатское Курской области и вошедшие в первый этап восстановления приграничья, осмотрел в ходе визита в регион министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Детский сад: здание было относительно новым, его построили в 2011 году, сюда ходили 120 детей. Сюда несколько раз укронацисты прицельно ударили ракетами Himars. Встретили здесь заведующую: приехала перевезти книги. Говорит, хочет хоть что-то сохранить для детей", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что в селе Большое Солдатское ВСУ несколькими прицельными ударами уничтожили Дом народного творчества. Местная школа получила повреждения в результате падения обломков ракеты. "В здании администрации ударом ракеты пробиты все три этажа, обрушилась крыша и перекрытия. Были прилеты и по ЦРБ", - отметил врио курского губернатора.

Региональные власти совместно с федеральным центром восстановят в приграничье все, что возможно, сообщил Хинштейн. "Спасибо Иреку Энваровичу за детальное погружение в проблемы региона. Приграничье - зона нашей повышенной ответственности, и его восстановление - задача, поставленная президентом страны. И мы обязательно ее выполним", - заверил врио губернатора.