Ему оказали необходимую помощь

БРЯНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Мирный житель получил осколочные ранения в результате атаки беспилотников по гражданскому автомобилю в поселке Поляна Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы атаковали с помощью FPV - дронов гражданский автомобиль вблизи поселка Поляна в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирный житель, к сожалению, получил осколочные ранения", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, пострадавшего мужчину доставили в больницу, ему оперативно оказана вся необходимая помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.