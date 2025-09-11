Пострадавших нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар БПЛА по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС. Пострадавших в результате атаки нет, режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены.

Об этом сообщает Telegram-канал ЗАЭС.

"Вражескими беспилотными летательными аппаратами сегодня был атакован учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции. По предварительной информации, среди персонала станции пострадавших нет. <...> Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме", - говорится в сообщении.

Все системы станции функционируют в нормальном режиме. "Режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены", - констатировали в пресс-службе ЗАЭС.

Очередной удар ВСУ по учебно-тренировочному центру на станции назвали направленным на запугивание ее сотрудников. "Данная провокационная атака на учебный центр - очередное крайне опасное и абсолютно неприемлемое действие, направленное на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации. Удар по объекту, критически важному для поддержания высочайшей квалификации персонала, демонстрирует полное пренебрежение агрессора к нормам международной безопасности", - отметили в пресс-службе.

Предыдущий удар по учебно-тренировочному центру ЗАЭС украинская армия нанесла 6 сентября также при помощи БПЛА. Он пришелся по крыше корпуса "Г", расположенного в 300 м от энергоблока.