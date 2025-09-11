По временной схеме организовано движение на дороге регионального значения "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал"

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Ливни привели к обвалам скальных пород и сходу селя на четырех дорогах в Дагестане. На одной из дорог движение организовано по временной схеме, на остальных движение закрыто, сообщается в Telegram-канале ГКУ "Дагестанавтодор".

"Призываем водителей транспортных средств быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от поездок в горные районы в ночное время", - говорится в сообщении.

Движение закрыто на трех участках дорог в Ахвахском, Рутульском и Чародинском районах. Из-за продолжающегося ливня и камнепада работы по расчистке участков отложены до наступления светлого времени суток. Это касается двух местных дорог - Подъезд от автодороги Ботлих - Карата к с. Цумали через с. Анчих и дороги Рутул - Лучек - Джиных. Также закрыто движение на 8-м км дороги регионального значения Цуриб - Арчиб.

По временной схеме организовано движение на дороге регионального значения "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал" на участке 103 км - 104 км. Расширять проезжую часть продолжат утром в пятницу.