САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении Елены Сороки, Сергея Полукарова и Дмитрия Кима, которые занималась подделкой документов для нелегальных мигрантов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

"Соучастники <...> изготовили и предоставили в УВМ ГУ МВД России по СПб и ЛО гражданско-правовые договоры, трудовые договоры и уведомления об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, содержащие недостоверные сведения о трудоустройстве иностранных граждан в подконтрольных соучастникам организациях", - говорится в сообщении.

В отношении Сороки избран домашний арест, а Полукаров и Ким заключены под стражу. Под стражу также заключен еще один фигурант дела - Залим Накацев.

По версии следствия, группу создали Ким и Полукаров. Они занимались организацией незаконного пребывания иностранных граждан в России.

Группа занималась изготовлением и предоставлением в УВМ ГУ МВД России по СПб и ЛО гражданско-правовых договоров, трудовых договоров и уведомлений об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, содержащих недостоверные сведения о трудоустройстве иностранных граждан в подконтрольных соучастникам организациях, в том числе ООО "Норд", ООО "Рапид", ООО "Звезда", ООО "Гранит", ООО "Вавилон".

На основании этих подделок чиновники продлевали мигрантам разрешительные документы - патенты и сроки временного пребывания, тем самым легализуя их фактически незаконное нахождение в стране. Таким образом, действия группы нарушали федеральное законодательство о правовом положении иностранных граждан.