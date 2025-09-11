Пострадавшим оказали медицинскую помощь

БЕЛГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Еще три мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгороде после детонации беспилотника за медицинской помощью обратилась еще одна пострадавшая. <...> В поселке Комсомольский Белгородского района при атаке беспилотника на коммерческий объект пострадали два человека", - написал он.

По словам Гладкова, у пострадавшей в Белгороде женщины диагностировали баротравму. Пострадавшие в поселке Комсомольский мужчина и женщина получили осколочные ранения, им оказана медицинская помощь.