В восьми районах Дагестана произошли аварийные отключения электричества

Без электричества остались 54 населенных пункта, сообщили в ГУ МЧС по республике

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии произошли в 54 населенных пунктах, расположенных в 8 районах Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В ОДС ГУ МЧС России по Республике Дагестан от ПАО "Россети "Северный Кавказ" - "Дагэнерго" поступило сообщение о том, что произошли аварийные отключения электроснабжения в восьми муниципальных районах (Ботлихский, Серкалинский, Унцукульский, Рутульский, Кайтагский, Магарамкентский, Хивский, Сулейман-Стальский районы). Под отключение попадают 54 населенных пункта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что начало восстановительных работ запланировано на 08:00 мск 12 сентября, ориентировочное время возобновления подачи электроснабжения - к 16:00 мск.