Еще один пострадал

САМАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП на трассе "Урал" в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительной информации, около 00:22 (23:22 мск 11 сентября) на 1 115-м км трассы М-5 "Урал" столкнулись Ford Mondeo и "Газель", после чего легковой автомобиль загорелся.

"Водитель иномарки и два его пассажира умерли на месте. Также погиб пассажир грузовой "Газели", а ее водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Прокурор Сергиевского района Михаил Лотхов координирует работу правоохранителей и аварийно-спасательных служб на месте ДТП. Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой решат вопрос о принятии мер реагирования.