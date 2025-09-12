В некоторых местах зафиксировали падение обломков беспилотников, сообщил губернатор области Александр Дрозденко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) над территориями пяти районов Ленинградской области, а также Пушкинского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

ТАСС "Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга", - написал он.

Губернатор также заявил, что в ряде мест зафиксировано падение обломков.

