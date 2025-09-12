В Якутии действуют шесть лесных пожаров на площади свыше 5 тыс. га

В ликвидации огня участвуют 13 человек

ЯКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 5 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют шесть лесных пожаров на площади 5 047 га на территориях Верхоянского, Кобяйского, Олекминского, Среднеколымского и Томпонского районов. На тушение пожаров привлечены 13 человек. На авиапатрулирование запланировано девять самолетов, на тушение - два вертолета", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ликвидированы 10 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4 118,4 га на территориях Верхневилюйского, Вилюйского, Намского, Оленекского, Среднеколымского, Таттинского районов.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.